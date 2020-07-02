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İhracat Haziran'da yıllık bazda yüzde 15.8 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Haziran'da ihracat yıllık bazda yüzde 15.8 ve aylık bazda da yüzde 35.2 artışla 13 milyar 469 milyon dolara yükseldi.

İhracat Haziran'da yıllık bazda yüzde 15.8 arttı
02.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:47

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Haziran'da ihracat yıllık bazda yüzde 15.8 ve aylık bazda da yüzde 35.2 artışla 13 milyar 469 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 15.1 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolara geriledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi, salgın döneminde 'Önce Türkiye, Önce İhracat' diyerek üreten Türkiye'nin dinamosu olmaya devam etti. Türkiye, küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa, bugün yine başardı. Olağanüstü koşulların barındırdığı fevkalade fırsatların farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz.Söz konusu Türkiye olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da yapacağız" dedi ve ekledi:

"Uluslararası kuruluşlar, salgının küresel ekonomiye etkilerine dair beklentilerini negatif yönde revize etmeye devam ediyorlar. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılı için küresel ekonomik daralma beklentisini yüzde 3.0'ten yüzde 4.9'a, Fitch ise yüzde 3.9'dan yüzde 4.6'ya revize ederken Dünya Bankası ekonominin bu yıl yüzde 5.2 küçülmesini öngörüyor. "Hedef pazarlarımız arasında yer alan birçok ülke ekonomisinin de 2020 yılında önemli ölçüde küçülme ile karşı karşıya kalması bekleniyor. IMF bu yıl Meksika'nın yüzde 10.5, Birleşik Krallık'ın yüzde 10,2, Güney Afrika'nın yüzde 8, Rusya'nın ise yüzde 6.6 küçülmesini öngörüyor. "Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ölçekte iktisadi faaliyetteki daralmanın hız kestiğine işaret ediyor. Haziran ayında, Çin'de imalat ve hizmetler PMI verileri 50 olarak tarif edilen eşik seviyesinin üzerine çıkarken; Euro bölgesinde PMI endeksi Mayıs ayına göre, yüzde 40'ın üzerinde artış göstererek 46,9'a ulaştı. "Küresel ekonomide ve bilhassa ülkemiz ekonomisinde toparlanmanın hızla gerçekleşmesi en büyük temennimiz."Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen haziran ayında 144 ülkeye ihracatını 2,43 milyar dolar artırmayı başardı. Bu 144 ülkenin 119'unda artış yüzde 10'un, 61'inde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın haziran ayına göre 304 milyon dolar ihracat artışıyla Birleşik Krallık, 272 milyon dolar ihracat artışıyla ABD ve 162 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail dikkat çekti.TİM'den yapılan açıklamaya göre, Haziran ayının lideri, 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 425 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 1 milyar 358 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü üçüncü, 1 milyar 129 milyon dolar ile Çelik sektörü dördüncü ve 903 milyon dolar ile Elektrik- Elektronik sektörleri beşinci oldu. Haziran ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 69,3 artışla 128,4 milyon dolar ihracata ulaşan Fındık ve Mamülleri, yüzde 66 artışla 572,4 milyon dolara ulaşan Hububat, yüzde 60,2 artışla 345,1 milyon dolara ulaşan Mücevher, yüzde 58,8 artışla 88 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat, yüzde 55,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri sektörleri oldu.Haziran ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 202 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49.4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67'ye yükseldi.

Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı tam 17 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 6.53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 48.5 seviyesine düştü. (Tablo)


Kaynak: DHA

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