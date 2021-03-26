Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,...
Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti.
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Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı