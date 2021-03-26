Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,...
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Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,...

Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti.

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Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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