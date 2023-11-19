Hrant Dink'i öldürmekten tutuklu Ogün Samast hakkında yeni iddianame

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldürmekten tutuklu bulunan Ogün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alan Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldürmekten tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL