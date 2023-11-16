Kılıçdaroğlu, Ogün Samast'ın tahliyesine tepki gösterdi

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki gösterdi ve yargı krizi olduğunu belirtti.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin, "Milletin oyuyla seçilmiş milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için 'yargı krizi' çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden 'iyi halliler' dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride. 'Aslanım benim, aferin Erdoğan'" açıklamasını yaptı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Hrant Dink'i genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde 19 Ocak 2007'de yaptığı silahlı saldırı sonucunda öldüren Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Milletin oyuyla seçilmiş milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için 'yargı krizi' çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden 'iyi halliler' dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride. 'Aslanım benim, aferin Erdoğan.'"