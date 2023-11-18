Hrant Dink'in Arkadaşlarından Ogün Samast'ın Serbest Bırakılmasına Tepki

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, HRANT Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına tepki gösteren Hrant'ın Arkadaşları adlı grup, Sebat Apartmanı'nın önüne karanfil bıraktı. Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi.

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast tahliye edildi. Tahliye kararına tepki gösteren Hrant'ın Arkadaşları adlı grup, Sebat Apartmanı'nın önüne karanfil bıraktı. Saat 14.00'da Hrant Dink'in vurulduğu yerde toplanan eylemciler, 'Hrant Dink'in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz' dedi. Yağmur altında yapılan eyleme Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

"KÖTÜLÜĞÜ HEP BERABER YENECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki günlerde tam 17 yıl olacak. 17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçtiğimiz hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadılar. O talimatı verenler özellikle bir çocuk yaşta katil seçenler daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar, geçtiğimiz günlerde hepimize şunu söylediler. Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz. 'Ayağınızı denk alın' dediler. Bu en başta Dink ailesine, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık çok büyük bir meydan okumadır. İncindiler, üzüldüler ve bir kez daha kahroldular. Hepimiz incindik, hepimiz kahrolduk ve hepimize şunu hissettiriyorlar. Bu ülkenin derin, karanlık güçleri iş başındadır. Hiçbir vicdanları yoktur. Bundan sonra da acımaları yoktur. 'Ayağınızı denk alın' diyorlar. Bu organize kötülüğe karşı bu kötülerin koalisyonuna karşı. Bütün iyileri iyilikle direnmeye birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, nerede bir haksızlık, nerede bir ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Biz iyi insanların, Dink ailesinin, Hrant Dink'in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi Anneleri'nin, 8 Mart'larda İstiklal'e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıs'larda Taksim'e çıkarılmayan işçilerin, alın teri, emeği sömürülenlerin, ezilenlerin işkenceden geçirenlerin, öldürülen kadınların hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız. Cesur olacağız. Çağrıldığımızda koşup geleceğiz. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar çağrıldığınızda koşun gelin. Sokaklara gelin, meydanlara gelin. Yürüyüşlere gelin. Açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin. İyi insanlar birbirinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor. Ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz geleceğiz söz veriyorum" dedi.

16 YILLIK SÜREN HUKUKSUZLUK VAR"

Grup adına konuşan Bülent Aydın ise "Biz bu dava başladığı günden itibaren gerçek suçluların yargılanmasını istedik. Bu hiçbir zaman olmadı. 3-5 tana tetikçiyle bu davayı kapatamazsınız dedik. Yaşı küçük tetikçi mahkemenin verdiği cezayı doldurdu ve çıktı. Bu bir infiale neden oldu. Bu çok doğal. Bunun arkasında yüz yıllık kötülük var. Bunun arkasında 16 yıldır süren hukuksuzluk var" diye konuştu.