Hrant Dink'in ölümünün 17. yılında anma töreni düzenlenecek

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hırant Dink'in ölümünün 17. yılında yapılacak anma nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının yapıldığı Agos Gazetesi'nin bulunduğu binanın önünde Dink'in ölümünün 17. yılında yapılacak olan anma töreni nedeniyle çevredeki bazı yollar saat 12.00'de trafiğe kapatıldı. Halaskargazi Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kapanan yollar şöyle: Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine) Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak, (Ergenekon Cadde girişinden) Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişinden) Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti trafiğe kapatıldı. Alternatif Güzergahlar; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi ve Ergenekon Caddesi olarak gösterildi.