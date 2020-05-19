Hindistan'da silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı Hindistan'da yaşanan, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında birçok ev yerle bir oldu.

Hindistan'da yaşanan, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında birçok ev yerle bir oldu.

Hindistan'ın Keşmir eyaletindeki Srinagar kentinin Nawakadal bölgesinde en az 15 evin yanarak yerle bir olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada, Hizbul Mücahidin Örgütü Merkez Keşmir Komutanı olduğu belirtilen Junaid Şehrari ve Tarık Ahmed Şeyh öldürülürken; Merkez Rezerv Polis Gücü'nden (CRPF) 4 memurun yaralandığı belirtildi. Çatışmanın yaşandığı mahallede yaşayan ve evi hasar gören Bilal Ahmed Rah, "Hükümet güçleri kapımı çaldı ve evden dışarı çıkmamızı istediler. Sonra dışarıda sokakta oturduk ama başka bir yere gitmemizi ve endişelenmememizi söylediler. Geceyi başka bir evde geçirdik. Sabah evimize döndüğümüzde, dolabımızı bulamadık. Her şey gitti, nakit ve mücevherlerimiz, her şey" dedi. Dün gece başlayan silahlı çatışmaların bugün öğleden sonra sona erdiği belirtildi.1989 yılından bu yana Hizbul Mücahidin ve diğer silahlı gruplar, Hindistan'ın bölgedeki varlığına karşı çıkarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: DHA