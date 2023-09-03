Maltepe'de Silahlı Çatışma: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Maltepe'de seyir halindeki aracın önünü kesen bir şahıs, otomobilinden inerek kurşun yağdırdı. Önü kesilen sürücü ise kaçan aracın arkasından ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de iki sürücünün silahlı çatışması kamerada

Maltepe'de önünü kestiği aracı kurşunladı

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halindeki aracın önünü kesen şahıs otomobilinden inerek kurşun yağdırdı. Önü kesilen sürücü ise kaçan aracın arkasından ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Tugay Yolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan şahıs aracından inerek otomobile ateş etmeye başladı. Yolunu kestiği araca ateş eden şahıs daha sonra aracına binerek kaçtı. Sıkıştırılan aracın sürücüsü ise o sırada kaçan otomobilin arkasından ateş etmeye başladı. İki sürücünün silahlı çatışması güvenlik kamerasına yansıdı.