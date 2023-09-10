Adıyaman'da Silahlı Çatışma: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, yoldan geçen 3 kişinin çatışma ortasında kalarak yaralandığı olayda 1 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde 2 grup arasında silahlı çatışma çıkmış ve yoldan geçen 3 kadın ise tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak yaralanmıştı. Meydana gelen olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde S.T., ve Y.A., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan S.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN