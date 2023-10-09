Eskişehir'de Silahlı Çatışma Sonucu Yaralanan Şüpheli Fenalaştı

Eskişehir'de meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören cinayet şüphelisi Hüseyin T., ifade için adliyeye getirildiği sırada fenalaştı ve tekrar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden cinayet şüphelisi Hüseyin T., ifade için sedyeyle getirildiği adliyede fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka kapısında 4 Ekim'de meydana gelen silahlı çatışma sonucunda Hüseyin Yurdusever, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan ve kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesine giden Hüseyin T. ile oğlu Süleyman T. tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından 19 yaşındaki Süleyman T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası Hüseyin T. ise hastanedeki tedavisi devam ettiği esnada ifadesine başvurulması maksadıyla çelik yelek giydirilerek sedyeyle Eskişehir Adliyesine getirildi. İfade öncesinde fenalaşan Hüseyin T., tekrar hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR