Adıyaman'da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 kadın yaralandı

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2222 Sokak yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada Y.A., ile S.T., isimli iki şahıs vücutlarına isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.