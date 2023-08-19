Başakşehir'de silahlı çatışma: Bir kişi yaralandı

Başakşehir'de aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda mermiler bir işyerine de isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'de aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda mermiler bir işyerine de isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 18 Ağustos Cuma günü saat 05.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre akraba olan iki kişi, aralarındaki alacak verecek meselesi için görüşme ayarladı. Sitenin önünde bulunan parkta görüşmeye karar veren ikiliden biri banka oturdu. Akrabalardan biri parktaki bankta beklerken, diğer kişi de otomobille olay yerine geldi. Otomobil, parkta bekleyen kişiye yaklaşınca içinden ateş açıldı. Kurşunlardan kaçmaya çalışan kişi de yanındaki silahla otomobile doğru ateş etti. Kurşunlar, bankta oturan kişiye ve bir işyerine isabet etti. Yaralanan adam elindeki silahı düşürdü ve bir saksının arkasına saklanarak otomobilin gitmesini bekledi. Otomobil gittikten sonra yara aldığı yeri eliyle kapatan kişi, olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği işyerinin de camları kırıldı. Yaşanan çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.