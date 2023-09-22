Esenyurt'ta Silahlı Çatışma: Kuryeye İsabet Eden Mermi

Esenyurt'ta bir esnaf ile husumetlisi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Cadde ortasında yaşanan çatışmada bir mermi, seyir halindeki bir kuryeye isabet etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta husumetlisi ile tartışan esnaf, cadde ortasında silahlı çatışmaya girdi. O esnada bir mermi, seyir halindeki kuryeye isabet ederken film sahnelerini aratmayan çatışma anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir nalbur dükkanının sahibi ile husumetlisi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken iki taraf da ellerine aldıkları tabancalarla birbirine ateş etmeye başladı. Cadde ortasında çıkan çatışma çevredeki vatandaşlarca paniğe neden olurken, mermilerden biri o esnada motosikleti ile seyir halindeki bir kuryeye isabet etti. Çatışmanın ardından iki taraf da kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Film sahnelerini aratmayan çatışma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL