Trabzon'da silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahil yolunda çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahil yolunda çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, Akçaabat ilçesindeki Nefsipulathane mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 DD 706 plakalı kamyonet içerisindeki Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenle İ.T. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Ş. tabancasını çıkartarak İ.T. isimli şahsa doğrulttu. Tabancayı gören H.T. isimli bir başka şahıs belinden çıkardığı tabanca ile Hüseyin Ş.'ye ateş etmeye başladı.

Çıkan karşılıklı çatışmanın ardından kamyonet sürücüsü Hüseyin Ş. yaralanırken, şüpheli 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından 3 kurşun ile yaralanan sürücü Hüseyin Ş. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mermilerin bazılarının da çevredeki araçlara ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü. Olay yerinde ilk belirlemelere göre 10 adet boş kovan ve bir adet silah bulunurken, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan polis ekiplerince kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON