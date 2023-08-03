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Kocaeli'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

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Kocali'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı otomobilden inen kişi veya kişiler ekiplere ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı. Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

KOCAELİ - Kocali'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı otomobilden inen kişi veya kişiler ekiplere ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri BMW marka otomobili takibi aldı. Durdurulan otomobilden inen kişi veya kişiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis Darıca Farabi Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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