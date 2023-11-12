Hasköy Parkı'nda Silahlı Çatışma: İki Şahıs Tutuklandı

Hasköy Parkı'nda ağaçların arkasında saklanarak birbirlerine dakikalarca ateş açıp güpegündüz dehşeti yaşatan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalanan 2 şahsın çatıştığı anlar kameralara yansımıştı.

Hasköy Parkı'nda dehşeti yaşatmışlardı, 2 şahıs da tutuklandı

İSTANBUL - Hasköy Parkı'nda ağaçların arkasında saklanarak birbirlerine dakikalarca ateş açarak güpegündüz dehşeti yaşatan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalanan 2 şahsın çatıştığı anlar kameralara yansımıştı.

Beyoğlu Hasköy Parkı'nda geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü iki şahıs parkta tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahısta birbirine silah çekmişti. Ağaçların arkasında saklanan şahıslar, birbirlerine ateş açarak bir süre çalışmıştı.

Ağaçların arkasına saklanıp çatışmıştılar

Yaşananlar kameralara anbean yansımıştı. Görenlerin şaşkına döndüğü çatışma sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada herhangi bir yaralının olmadığını tespit etmişti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, yeşillik alanda 4 adet boş kovan görmüştü.

Beyoğlu polisi şahısları yakalayıp, silahlara el koymuştu

İzleri takip eden Beyoğlu polisi, sahildeki teknede şüpheli hareketler sergileyen Zafer Ş.'nin kaçmaya çalıştığını fark etmişti. Bunun üzerine yakalanan şahsın üst araması yapılırken, 10 metre ilerisinde ise Zafer Ö.'nün şüpheli hareketler yaptığı fark edilmişti. Tekne sahibinin izniyle yapılan aramada ise çarşafa sarılmış 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Aramaların ardından 2 şahıs ve 2 silah muhafaza altına alınarak emniyete götürülmüştü.

Birbirleriyle çatışan şahıslar tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki şahıs, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan Zafer Ö. ve Zafer Ş. "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.