Kırıkkale Otogarında Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 8 Tutuklama

"Yolcu kapma" tartışmasında otogarı savaş alanına döndürmüşlerdi... 8 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otogarda, iki grup arasında çıkan "yolcu kapma" tartışmasının silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 2 kişinin tabancayla, 1 kişinin de darp sonucu yaralandığı olayda gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 Ekim günü meydana gelen olayda, iki otobüs firması yetkilileri arasında çıkan "yolcu kapma" tartışmasında silahlı kavga yaşandı. İki grup arasında çıkan çatışmada, pompalı tüfek ve tabanca ile etrafa açılan ateş neticesinde, otogarda bekleyen yolculardan G.P. ile kavgaya karışan şahıslardan R.B. silahla, S.Ç. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olaya karıştığı öne sürülen S.C., H.B., S.Ç., Ç.A., M.Ş., H.K., A.T. ve D.S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerin geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.