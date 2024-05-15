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Afyonkarahisar'da Silahlı Çatışma: Genç Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da motosikletli bir grup ile çıkan silahlı çatışmada başından vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı ve ölen gencin babası dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da 20 yaşındaki bir genç, iddiaya göre motosikletli bir grup ile çıkan silahlı çatışmada başından vuruldu. Yaralı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri ölen gencin babası dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuğra Ali Özbanaz (20) isimli genç, motosikletli bir grupla arasında çıkan silahlı çatışmada başından vuruldu. Yaralanan genç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Olay sonrası harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özbanaz'ın babası A.Ö.'nün bilgisine başvurduktan sonra babanın arkadaşı B.S.T.'yi gözaltına aldı. B.S.T., ifadesinde Özbanaz ile alkol aldıkları sırada kendisinin tuvalet için araçtan dışarı çıktığını isimlerini bilmediği 4 motosikletli şahsın aracın yakınına gelerek tabancalar ile ateş açtığını kaydetti. B.S.T., Özbanaz'ın şahıslara tabanca ile karşılık verdiğini ve ardından Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. Şahsın ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler 2 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Araştırmayı genişleten ekipler B.S.T.'nin iddia ettiği motosikletli M.D., Ş.U., A.İ.Ç. ve S.K.'yı yakaladı. Şahıslarla birlikte polis ayrıca bir tabanca ile kurusıkıdan bozma bir başka silah daha ele geçirdi. Şahıslar ifadelerinde, motosikletleri ile giderken otomobili gördüklerini ancak olaya karışmadıklarını söyledi.

Polis, ölen Özbanaz'ın babası A.Ö. ile birlikte M.D., S.K. ve B.S.T.'yi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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