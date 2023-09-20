Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1'i kadın 2 askerde yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1'i kadın 2 askerde yaralandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu Teğmen Şule Erdoğdu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Baysal yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak Hasan Bozkurt kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.