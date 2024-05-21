Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da alkollü eğlence mekanı çıkışında silahlı çatışma

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakların atış poligonuna döndüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakların atış poligonuna döndüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan kavga bir süre sonra silahlı çatışmaya döndü. Şehrin merkezinde bulunan sokakların adeta atış poligonuna döndüğü anlarda kurşunlar, oto galeride park halinde duran bir otomobile ve bölgede bulunan bir zincir marketin camına isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında hususa ilişkin çalışma başlattı. Alkollü mekan çıkışı meydana gelen silahlı çatışma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin park halindeki hafif ticari aracın içinden karşı yolda bulunan bir grubun üstüne kurşun yağdırması sonrasında çıkan çatışma, tarafların koşarak kaçan hafif ticari aracı yakalamaya çalıştığı anları yer aldı. Ayrıca karşılıklı ateş edilmesi esnasında bölgeden geçen otomobillerin geçmesi de kameralara yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı Sakarya Kavga Olay Güvenlik Güvenlik Kamerası 3.Sayfa Güncel Haberler

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title