Bodrum'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, şahısların husumetli oldukları kişiyi sosyal medyada gördükten sonra İstanbul'dan Bodrum'a gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Araçla otele gelen 3 şahıs, otelin lobisinde bulunan şahıslara ateş açtı. Lobide bulunanlar silahla karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Oteldekilere saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan olduğu iddia edilen Ömer Ataş (28), yaralı olarak bindiği araçta başına bir kurşun daha isabet ederek hayatını kaybetti. Silahlı çatışmada Ardahan B. (22), Yiğitcan B. (22) ve M.A.A. (17) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi ise, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sosyal medya paylaşımı silahlı çatışma getirdi

Karnından yaralanan ve tedavisi Acıbadem Hastanesi'nde devam eden Ardahan B.'nin arkadaşları ile birlikte 3 gün önce otele tatile geldiği, husumetli olduğu şahısların da sosyal medya paylaşımlarını görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekiplerince toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 silah ele geçirildi. Firari bir şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MUĞLA