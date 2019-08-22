HDP'li Başkan Ayhan Bilgen savcılıkta ifade verdi

22.08.2019 12:18

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.



Başkan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi.



Kars Cumhuriyet Savcılığına ifade veren Başkan Bilgen çıkışta gazetecilere açıklama yaparak, "Milletvekili olmadan önce adıma açılmış sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlarla ilgili ifadeye çağrılmıştım. Bu mesajlarla ilgili düşüncelerimi, yaklaşımımı ve bilgilerimi paylaştım. Bunun dışında bir şey yok, belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil ya da başka bir şey yok. Sadece sosyal medya hesaplarımda yapılmış paylaşımlar" dedi.



Bu ifadenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs ayında verdiği talimat olduğunu kaydeden Başkan Bilgen, Kayyum ile ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.



Bilgen, "Galiba zamanlama ile ilgili bir çakışmadan kaynaklanan bir durum. Bu dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ifadeye çağrılma Mayıs ayına ait bir talep. Şimdi ifade verme imkanı bulabildik, yoksa bu dönemle veya kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.



Ayhan Bilgen ve beraberindekiler daha sonra adliye binasından ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA