Havai fişek fabrikası mağdurunun acısını provoke eden muhabire dava
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havai fişek fabrikası mağdurunun acısını provoke eden muhabire dava

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, acısından yararlanan ve provokasyon peşinde olan muhabire maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Havai fişek fabrikası mağdurunun acısını provoke eden muhabire dava
04.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:29

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, acısından yararlanan ve provokasyon peşinde olan muhabire maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi Salih Çelik, acılı haldeyken bir muhabirin yanına gelerek kendisini bir takım sorular sorduğunu ifade etti. Çelik kime röportaj verdiğini bilmeden kendisine gelen yanlış bilgiye dayanarak olayın acısıyla röportaj verdiğini belirterek, "Devletimiz her şeyi biliyor. Vefat sayısı için dört diyorsa 4'tür. Ben vefat sayısını 80 dediysem o bize gelen yanlış bilgidendir. Biz canımız yandığı için kim ne diyorsa ona inanmak zorundayız" dedi.

Gelen basın mensubunun "canlı yayın yok" diyerek konuşturduğunu ifade eden Çelik, "Bu kimse mahkemeye vereceğim. Bana sadece ve sadece gazetede yazdıracağım. Ben orada yaralıyken, beni konuşturup bunu piyasaya sürmesi çok ayıp. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Haber
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Haber
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Esra Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Yalın Seda Sayan Demet Özdemir Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Patlama Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Havai fişek fabrikası mağdurunun acısını provoke eden muhabire dava - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 17:34:38. #1.15#
title