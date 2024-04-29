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Hendek'te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve Puro Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 73 bin 440 adet dolu makaron ve 55 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesinde bir şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Makaron Hendek Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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