Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonunda 73 Bin 440 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında 73 bin 440 dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bandrolsüz puro ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu.

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde bir adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Zanlının evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 73 bin 440 dolu makaron, 55 bandrolsüz puro ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Makaron Hendek Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title