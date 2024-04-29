Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Tarihi Eser Operasyonu: 82 Sikke ve 9 Obje Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde 82 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 adet sikke ile 9 adet obje ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title