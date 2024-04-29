Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimine Malzeme Desteği

Sakarya Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (GİAD), afetlerde görev alan Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimine (SAÜDAK) malzeme desteğinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya GİAD arasında işbirliği protokolü için rektörlükte düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hamza Al, eğitim ve araştırmanın yanında topluma katkı gibi fonksiyonlarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de deprem, taşkın, kuraklık gibi doğal tehditlerle karşı karşıya olduklarını anlatan Al, "Onun için üniversiteler, sivil inisiyatifler, iş insanları, yerel aktörler olarak hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Türk toplumu olarak duyarlıyız, duygusalız, hassasız ama biraz da bunun altını daha fazla doldurmamız, o duyarlılığımızı, hassasiyetimizi kalıcı hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Al, bu kapsamda üniversitenin potansiyeliyle iş insanlarının gücünü bir araya getirip toplumsal duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarına değinerek, doğal afet ve felaketler karşısında üniversite ile iş insanlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

"Sakarya Üniversitesi olarak bu konuda hassasız. Sakarya zaten deprem konusunda acıları yaşamış, tecrübe etmiş bir şehir." diyen Al, daha büyük işbirliklerine, bilimsel çalışmalara ve toplumsal eylemlere zemin hazırlamasını umdukları bu adımda katkılarından ötürü iş insanlarına ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Dernek Başkanı Zafer Bekdemir de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci gününden itibaren bölgede gıda ihtiyacını karşılama noktasında çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Depreme engel olamayacaklarını ama sonrasında olabilecekler için tedbir alabileceklerini vurgulayan Bekdemir, "Sakarya olarak da deprem bölgesiyiz. Olası deprem sonrasında bizler de hazırlıklı olabilmek adına hocalarımızın projesine destek vermek istedik. Onlara da verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu depremi yaşamayız. Bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekiyorsa tekrardan yanınızda olduğumuzu dile getirmek isteriz." ifadesini kullandı.

SAÜDAK Başkanı Mesut Oktay'ın sürece ilişkin bilgi vermesinin ardından Al ve Bekdemir arasında 3 yıl sürecek işbirliği protokolü imzalandı. Rektör Al, daha sonra Bekdemir'e plaket takdim etti.

Protokol kapsamında, SAÜDAK'ın arama kurtarmada kullanacağı telsiz, çadır, jeneratör, kırıcı delici matkap, motorlu testere gibi 22 ihtiyaç malzemesi dernek tarafından karşılandı. Ayrıca Sakarya GİAD tarafından oluşturulacak arama kurtarma ekibine de SAÜDAK tarafından eğitim verilmesi planlanıyor.