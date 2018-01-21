Harekat Terör Örgütleri Yok Edilinceye Kadar Sürecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Zeytin Dalı Harekatı"nın Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütleri yok edilinceye kadar devam edeceğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluşumuna asla seyirci kalamayacağını vurguladı.

Bakan Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından İngilizce ve Arapça olarak şunları paylaştı:

"Türkiye güneyinde bir terör devleti oluşumuna asla seyirci kalamaz.

Afrin'de sınır güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları yok edilinceye kadar #ZeytinDalıHarekatı devam edecektir.

Rabbim askerimize güç versin. Dualarımız Mehmetçik ile..."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son olarak Türkçe olarak şu duayı Titter'dan paylaştı:

"Ya İlahi Türkiye'mizi de kuşatırlarsa yeryüzünde zalimlere dur diyecek, mazlumlara destek olacak kimse kalmayacak!

Allah'ım askerimize güç, kuvvet ver, görünmez ordularınla teyit eyle!"

(İHA)