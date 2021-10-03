Hamas'ın yeni yönetimi Kahire'de üst düzey toplantı yapacak - Haberler
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Hamas'ın yeni yönetimi Kahire'de üst düzey toplantı yapacak

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Hamas'ın yeni yönetimi Kahire'de üst düzey toplantı yapacak

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yeni yönetiminin, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağı açıklandı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yeni yönetiminin, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağı açıklandı.

Hamas kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığında, Hamas'ın Yönetim Kurulu üyelerinin, bugün Kahire'de toplantı yapacağı belirtildi.

Hamas üyelerinin kendi aralarında ve akşam saatlerinde düzenlenmesi planlanan toplantıya, hareketin Filistin içinde ve yurt dışında bulunan tüm üyelerinin katılmasının beklendiği kaydedildi.

Toplantıda, Hamas'ın kendi teşkilatlanmasının yanı sıra Filistin meselesine ilişkin gelişmelerin de ele alınacağı vurgulandı.

Öte yandan Heniyye'nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyetin, yarın Mısır istihbaratından yetkililerle görüşme yapacağı öğrenildi.

Hamas, bu yılın şubat ve temmuz ayları arasında kendi içinde yaptığı görevlendirmelerle yeni yönetim kurulu üyelerini belirlemişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, Gazze'deki lideri Yahya el-Sinvar ve yurtdışı sorumlusu Halid Meşal ve birkaç Hamas siyasi büro üyesinden oluşan heyetin, dün, Mısır istihbaratından yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gittiği açıklanmıştı.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hamas'ın yeni yönetimi Kahire'de üst düzey toplantı yapacak - Haberler
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