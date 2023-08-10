Vali Aziz Yıldırım kimdir? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım nereli, kaç yaşında? Trabzon Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım nereli, kaç yaşında? Trabzon Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım nereli, kaç yaşında? Trabzon Valisi kim oldu?

TRABZON VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım oldu.

TRABZON VALİSİ AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan ValiAziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

Göreve Başlama Tarihi: 05 Kasım 2018

Mesleki Kariyeri:



Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla;

• Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı,

• Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı,

• Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı,

• Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü,

• Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

• Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

• İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı,

• Afyonkarahisar Valiliği,

• Muş Valiliği,

• Tekirdağ Valiliği.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: