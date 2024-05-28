İspanya, Filistin'i resmen tanıdı mı? İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıklama yaptı mı, ne dedi?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurmuştu. Başbakan Sanchez, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdıklarını dünya kamuoyuna ilan etti. İspanya, Filistin'i resmen tanıdı mı? İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıklama yaptı mı, ne dedi? Detaylar haberimizde...

İSPANYA, FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI MI?

İspanya Başbakanı Sanchez, " İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi. İsrail'in açık tehditlerine rağmen Filistin'i tanıma kararı alan İspanya'nın bu hamlesiyle BM'nin 193 üye devletinden 145'i artık Filistin devletini tanıyor.

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ AÇIKLAMA YAPTI MI, NE DEDİ?

Başbakan Sanchez, "Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullandı.