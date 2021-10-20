Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin'e ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin'e ulaştı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin'e ulaştı

Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı.

Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, meşaleyi taşımak üzere Atina'dan yola çıkan uçak sabah saatlerinde Pekin'e indi.

Olimpiyat meşalesi için gün içinde, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum yakınındaki Pekin Olimpiyat Kulesi'nde karşılama töreni gerçekleştirilecek.

2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, önceki gün Yunanistan'ın batısındaki antik Olimpia kentinde düzenlenen törenle yakılmıştı. Ardından dün Atina'da Panathenaic Stadyumu'ndaki törende meşale, Çinli organizatörlere teslim edilmişti.

Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat'ta düzenlenecek.

Pekin, daha önce 2008'de Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title