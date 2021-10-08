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Son dakika haber... Son fıçıcı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... Son fıçıcı hayatını kaybetti

Son dakika yerel haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde ürettiği fıçılar ile Türkiye'nin yakından tanıdığı son fıçı uslarından İsmail Alkış (88), İznik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde ürettiği fıçılar ile Türkiye'nin yakından tanıdığı son fıçı uslarından İsmail Alkış (88), İznik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçmiş yıllarda daha fazla kullanılan ahşap fıçıları 74 yıldır Bursa'nın İznik ilçesindeki atölyesinde üretmeye devam eden İsmail Alkış, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyordu. Fıçıcılığa 14 yaşında babasının yanında İznik'in Sansarak Mahallesi'nde başlayan ve 74 yıldır fıçı imal eden 88 yaşındaki İsmail Alkış, yaşına bağlı rahatsızlıklarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Bu sabah vefat eden İsmail Alkış'ın ölüm haberi İznik halkını yasa boğdu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik'in tanıtımında büyük emeği olan İsmail amcamızın ölüm haberi hepimiz derinden sarsmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - BURSA

Son dakika haber... Son fıçıcı hayatını kaybetti

Son dakika haber... Son fıçıcı hayatını kaybetti

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