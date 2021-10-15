Rektör Çiçek, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

MUĞLA (Habermetre) - Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının başlaması ile birlikte ilimizdeki basın mensupları ile bir araya geldi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri ve Yardımcısı ve Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü personelinin de yer aldığı kahvaltıya, çok sayıda yerel ve ulusal basın mensubu katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitemizin hamisi Sıtkı Koçman'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma konuşması yaptı ve ardından Sıtkı Koçman için Fatiha okudu.

Üniversitemizde Yapay Zeka ve Siber Güvenlik gibi bölümler açılacağının müjdesini veren Rektör Çiçek, Muğla Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili de açıklama yaptı.

Rektör Çiçek, "3 bin kişilik ekibimizle yaptığımız çalışmalar sayesinde birçok konuda ilk 10 üniversite arasına girdik. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-5 yıl içerisinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak. Memnuniyet açısından ilk 10'da olan bir üniversite olarak giderek yukarı tırmanan bir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi var. Açtığımız Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde öğrencilerimizin bilgilerini sanayi ile birlikte ürüne dönüştürmeye başladık. TEKNOPARK'ımız var; içerisinde 24 şirket var. Bu şirketlerin bazıları ihracat yapacak duruma geldi. Diğer TEKNOPARK'lardan farklı olarak bizde daha çok bilişim şirketleri yer alıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Öncelikli hedefimiz öğrenciler, sonra araştırma geliştirme, en son bulunduğumuz kente katkı yapmak. Marka bir Üniversite, marka bir Muğla için çabalarımız sonuç verecek " dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, tek düşüncesinin öğrencilerin gelecekte kolay iş bulabilecekleri meslekler edinmelerini sağlamak olduğunu söyleyerek, yakın dönemde Yapay Zeka ve Siber Güvenlik gibi bölümlerin öğrenci almaya başlayacağını müjdeledi.

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