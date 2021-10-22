Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla projelerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce bu kez Hal Mahallesinde bir kahvehanede gerçekleşen buluşmada, uzmanlar tarafından konuyla ilgili sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezinin kurulmasıyla birlikte büyük bir toplumsal ve sosyal sorunlardan biri olan "Aile İçi Şiddet ve Sağlıklı İletişim" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Biraz Sohbet Çokça Farkındalık Projesi" hayata geçirilmişti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Akdeniz Emniyet Müdürlüğü ortaklığında, "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans" ilkesiyle aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve duyarlılığın arttırılması amacıyla kahvehanelerde erkeklere yönelik söyleşiler düzenliyor.

Kadınlar, şiddeti çoğunlukla en yakınlarından görüyor

Proje kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile Akdeniz Belediyesi uzman psikologları tarafından, Şevket Sümer Mahallesinin ardından, bu kez Hal Mahallesinde bir kahvehanede bir araya gelen vatandaşlara konuyla ilgili sunum yapıldı ve çeşitli bilgiler aktarıldı.

Buluşmada uzmanlar tarafından erkeklere; "Aile içi etkili iletişim, ŞÖNİM hizmetleri, 6284 sayılı kanun, aile içi şiddet nedenleri ve sonuçları; şiddet mağdurlarının hakları, şiddetin tekrar edilmesi durumunda 6284 sayılı kanundaki cezai yaptırımlar" gibi konularda sunum ve aktarımlar gerçekleştirildi.

Şiddetin türlerini anlatan uzmanlar; yapılan araştırmalarda kadınların, çoğunlukla en yakınları tarafından şiddete maruz kaldığına dikkati çekti. Yoksulluğun da şiddetin bir nedeni olduğuna işaret eden uzmanlar, şiddete tanık olunması durumunda mutlaka kolluk güçlerine haber verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlikte söz alan erkekler ise çeşitli sorular yönelttiler, aile içi şiddet ve kadın hakları konusundaki fikirlerini dile getirdiler. - MERSİN