Dolar ne kadar, yükseldi mi? 13 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,2190 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamladı.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,5 düşüşle 34,7440'tan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 40,3430'dan işlem görüyor.

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