Dolar ne kadar, yükseldi mi? 13 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
13 Mayıs 2024 tarihinde dolar ve euro ne kadar oldu sorusu gündemde. Güncel döviz kuru hakkında merak edilenler haberler.com'dan takip edilebilir. Dolar ve Euro'nun son durumu ve kaç TL olduğu merak konusu. Peki, Dolar ne kadar, yükseldi mi? 13 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,2190 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamladı.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,5 düşüşle 34,7440'tan satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 40,3430'dan işlem görüyor.
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