Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! #128250 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili ipuçları merak ediliyor.Yarışmanın son bölümünde neler olduğu ve yeni bölümün tanıtımı hakkında detaylar araştırılıyor. Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

SURVIVOR'DA DÜN NE OLDU?

Zorlu geçen mücadelede Kırmızı Takım 12-8'lik skorla kazanmayı başardı. Mavi Takım'dan ise iki isim birden potaya girdi. Bir isim oylama sonucu eleme adayı oldu bir isim de haftanın en kötü performansı olduğu için eleme adayı seçildi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Son turda Aleyna ve Sercan kıyasıya yarıştı. Yarış sonunda kaybeden taraf 5-1 skorla Sercan oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIM (LİNK)