Üye Girişi
Haberler

Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! #128250 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2024'ün merakla beklenen 112. bölüm tanıtımı hakkında bilgi arayışı sürüyor. Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili merak edilenler. Yarışmanın son bölümünde neler olduğu ve yeni bölümün tanıtımı hakkında detaylar.

Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili ipuçları merak ediliyor.Yarışmanın son bölümünde neler olduğu ve yeni bölümün tanıtımı hakkında detaylar araştırılıyor. Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

SURVIVOR'DA DÜN NE OLDU?

Zorlu geçen mücadelede Kırmızı Takım 12-8'lik skorla kazanmayı başardı. Mavi Takım'dan ise iki isim birden potaya girdi. Bir isim oylama sonucu eleme adayı oldu bir isim de haftanın en kötü performansı olduğu için eleme adayı seçildi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Son turda Aleyna ve Sercan kıyasıya yarıştı. Yarış sonunda kaybeden taraf 5-1 skorla Sercan oldu.

Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIM (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Survivor All Star Acun Ilıcalı Star Tv8 Televizyon Gündem Magazin Spor Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title