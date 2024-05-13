Şimşek: Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak, ilave ödenek vermeyeceğiz
Kamuda tasarruf paketinin detaylarını katıldığı canlı yayında madde madde sıralayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak ilave ödenek vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlıklara verilen ödeneklerle ilgili tedbiri duyuran Bakan Şimşek "Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak ilave ödenek vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.