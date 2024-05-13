Şimşek: Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak, ilave ödenek vermeyeceğiz

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıklara verilen ödeneklerle ilgili tedbiri duyuran Bakan Şimşek "Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak ilave ödenek vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.