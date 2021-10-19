Hisarcık'ta "Muhtarlar Günü" etkinlikleri

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde "Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Hisarcık Muhtarları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Altın, Muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihinin Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihli ve 11 sayılı genelgesiyle, "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmasına karar verildiğini söyledi.

Altın," Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile Devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 187 yıllık merkezi, yerel idareyi temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti Mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bu günü bizlere "Muhtarlar Günü" olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Törene katılan köy ve mahalle muhtarları daha sonra Kaymakam Didem Dinç Özay'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. - KÜTAHYA