Edirne'de 'Karaağaç Kabak Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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Edirne'de "Karaağaç Kabak Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Edirne'de

Edirne Valiliği himayelerinde bu yıl birincisi düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali' renkli görüntülerle başladı.

EDİRNE (İHA) - Edirne Valiliği himayelerinde bu yıl birincisi düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali' renkli görüntülerle başladı.

Havanın yağışlı olmasından dolayı bir davet bahçesinde gerçekleştirilen festival öncesi bando eşliğinde Karaağaç turu yapılarak vatandaşlara duyuruldu. Daha sonra Lozan Anıtı'nda mini bir konser veren bando ekibi tekrardan festival alanına dönüş yaptı.

Edirne Valiliği öncülüğünde 1. Kabak Festivali'ni başlattıklarını aktaran Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, iki gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler olacağını söyledi.

Etkinlikler kapsamında kurgusal fotoğraf atölyesi, tiyatro ve konserlerin yanı sıra halk oyunları gösterilerinin de yapılacağını söyleyen Soytürk, "Kadınlara özel "Kabak tadı veriyoruz' adlı, dört kategoride yarışma yapacaklarını belirtti. Soytürk, "Şehrimizin önemli şefleri ve İstanbul'dan gelecek şeflerle beraber kabak oyma sanatı etkinliği de düzenlenecek" dedi.

Edirne'nin Haziran ayında düzenlenen lavanta festivalinin ardından şimdi de Meriç ve Tunca'nın sularıyla sulanan kavakların adına festival düzenlediklerini belirten Soytürk, festivalin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Karaağaç Kabak Festivaline yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Pavli Atölye sorumlusu ve fotoğraf sanatçısı Gülşen Gürses tarafından hazırlanan alanlarda fotoğraf çekme ve çekilme yarışına girdi.

Festivallerin kentler için her zaman önemli olduğunu söyleyen esnaf Bahri Dinar, "Aynı zamanda kente hararet ve heyecan getirir. Bu hareketin ekonomik etkisi de olur. Bir kabak festivali var çocuk daha yeni doğdu. Muhteşem bir katılım var. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha çok festivallerimiz olur. Daha çok turist kente gelir. Edirne daha çok tanıtılır esnaflar da daha çok para kazanır" dedi.

Evde devamlı kabak tatlısı yaptığını belirten Halime Özer, kendi yaptığı kabak tatlısının sıfır şekerden olduğunu ve aklına bu şekilde geldiği için yaptığını, ayrıca festival alanında evinde getirip sergilediği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Evinin bahçesinde birçok sebze, meyve ve kabak ektiğini ifade eden Nuran Ersoy ise, "Bahçemde büyük büyük kabaklar yetiştirdim ve Kabak Festivali düzenlediğini duyunca ben de kendi yetiştirdiğim kabakları burada sergilemeye karar verdim. Bende bu festivalde evime ve aileme katkıda bulunmuş oluyorum. Hepsi kendi yetiştirdiğim organik ürünler ve bunun öncesinde ise Ulus Pazarında kabaklarımı ve diğer ürünlerimi satıyorum. Bu şekilde de aile ekonomime katkıda bulunduğum için sevinçliyim" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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Haber: Edirne'de 'Karaağaç Kabak Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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