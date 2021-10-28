Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim...
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız."
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet