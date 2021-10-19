Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Derik'te meşakkatli mesai başladı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/BESTAMİ BODRUK - Asırlık zeytin ağaçlarının da bulunduğu Mardin'in Derik ilçesinde üreticilerin meşakkatli mesaisi başladı.

PKK'lı teröristlerce 5 yıl önce makamında düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu zeytin için Mardin Valiliği, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerince önemli destek sağlandı.

Derikli üreticilerin de gayreti ile son dört yılda yaklaşık 35 bin 500 fidan ve ağaç toprakla buluşturulurken, üretimin daha artırılması için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde yeni yeni projeler hazırlanıyor.

Derik zeytininden elde edilen zeytinyağının, özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de düzenlenen "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması"nda önceki yıl altın madalyaya, Japonya'da gerçekleştirilen "Japon Prize Uluslararası Yarışması"nda da ikincilik ödülüne layık görülmesi, hem zeytine hem de yağına talebi artırdı.

Tüm bu çabaların sonuç verdiği Derik'te, 4 yıl önce tabiat parkı olarak ilen edilen GAP Vadisi'nin de aralarında bulunduğu bölgedeki zeytin ağaçlarında hasat başladı.

11 bin 661 dekar alanda 165 bin 200 ağaçta başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, belloti ve melkabaz gibi 10'u aşkın zeytin çeşidinin yetiştiği ilçedeki bahçelerde üreticiler yoğun mesaide.

Atalarından kalan zeytin ağaçlarını "miras" olarak nitelendiren üreticiler, sabah erken saatlerde bahçelerde topladıkları zeytini, geleneksel yöntemlerle kırarak salamura olarak hazırlıyor.

Zeytin ağacının bir yıl bol, diğer yıl az ürün vermesi nedeniyle bu sene "yok yılı" yaşanmasına rağmen ilçede 500 ton ürün bekleniyor. Hasat, ekim ayı sonunda tamamlanacak.

"Zeytinimize güveniyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, AA muhabirine, ilçede zeytin hasadına başladıklarını belirtti.

Zeytinin çok önemli bir katma değer taşıdığını ve ilçedeki vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Çakır, çiftçilere her anlamda destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Çakır, zeytinin uluslararası yarışmalarda ödül aldığını ve kendini kanıtladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ürün yelpazesi geniş ve zengin bir içeriğe sahibiz. Derik'te yaklaşık 12 bin dekarda 165 bin ağaçta üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hem ilçe hem mille ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Zeytinimiz ilgi görüyor ve bu ilgiden memnunuz. Hem ağaç sayımızı hem de ürün yelpazemizi artırıp, kaliteli ürün elde ederek gelen taleplere karşılık vermeye çalışacağız. Kendi zeytinimiz diye demiyoruz, zeytinimize güveniyoruz. Tadı farklı. Vatandaşlarımız gerçekten memnun kalıyor. Bu memnuniyet de bizleri sevindiriyor."

"Ünlü olmadan kolaydı şimdi her yerden istiyorlar"

İlçedeki üreticilerden Zeynep Salim (48), yaşamının zeytin bahçesinde geçtiğini belirtti.

"Zeytin bahçesinde doğdum, büyüdüm, zeytin bahçesinde evlendim. Kız verirken de alırken de sorarız, 'Zeytinliği var mı?' diye." ifadelerini kullanan Salim, zeytin üretiminde en zor olanın toplama aşaması olduğunu aktardı.

Salim, "Toplaması çok yorucu, bir ay sürüyor, çok emek veriyoruz. Ünlü olmadan kolaydı şimdi her yerden istiyorlar. Yurt dışına kadar gönderiyoruz zeytin ve zeytinyağını. Hayatımız zeytinin içinde geçti." dedi.

"Bayağı sipariş geldi"

Vecdin Kaplan da Derik zeytininin bir yıl çok bir yıl az verim verdiğini, bu sene az ürün beklendiğini ifade etti.

Derik zeytininin aroma olarak kendine özgü bir lezzete sahip olduğunu, bundan dolayı yoğun bir taleple karşılaştıklarını anlatan Kaplan, "Bu sene bayağı sipariş geldi. Bu zeytini bir kez tadan kişi önümüzdeki yıl da ister. O kadar güzel bir tadı var. İstanbul'a, Trabzon'a gönderdik, alanlar yine istiyor. Şehit Kaymakam Safitürk'ün sayesinde popülerleşti, Türkiye değil, dünya tanıdı." diye konuştu.

Kasım Salim ise dedelerinden kalma zeytin bahçesinde ailesiyle hasat yaptığını dile getirerek, kendileri için zeytinin çok anlam ifade ettiğini söyledi.

Zeytinin geçim kaynakları olduğunu belirten Salim, "Halhalı çeşitte asit oranı düşük. Onun için de dünyanın en kaliteli zeytini ve yağı bizim ilçemizde yetişiyor. Derik halkının yüzde 99'u da zeytin ve zeytinyağı ile geçimini sağlıyor. Sabah, öğle, akşam zeytin ve zeytinyağı sofrada olmazsa olmaz." diye konuştu.