Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 694 bin 500'ü aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 694 bin 500'ü aştı

14.10.2020 00:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:36
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 694 bin 500'ü aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1178 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 694 bin 537'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1178 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 694 bin 537'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 165 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 28 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1178 artışla 694 bin 537'ye ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 433 bin 952 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 625 bin 574'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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