Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.