Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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