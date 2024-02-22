Yozgat'ta Borç Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği ileri sürülen A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.

Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı gerekçeyle B.K'ye de (43) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri şüpheliyi Akdağmadeni ilçesinde yakaladı.

Olayla kullandığı tabanca da ele geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.