Trabzon haberleri! Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı
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Trabzon yerel gündem haberine göre Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 457 lira ceza kesildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 457 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 5 bin 457 lira idari ceza parası uygulandı, kumar masasındaki 1625 liraya el konuldu.
Öte yandan, işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel