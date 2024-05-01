Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki işçi Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, Güner'in cesedi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çamlıkaya Yaylası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Güner'in cesedi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma Reşadiye Tokat Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title