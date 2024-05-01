Tokat'ta Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki işçi Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, Güner'in cesedi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Çamlıkaya Yaylası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
Güner'in cesedi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.