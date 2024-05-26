Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.