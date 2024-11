TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Göktaş ile çocuk temsilcileri kabul etti Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail hükümetinin Filistin halkına ve çocuklarına karşı soykırım boyutlarına varan bu büyük insanlık suçları, her şeyden evvel korunması, üzerine titizlikle yaklaşılması gereken çocuklarımızın, günümüz dünyasında korunmasız halde olduğunu gösteren en acı örneklerden birisidir." dedi.

Kurtulmuş, Meclis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25. Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, Türkiye Çocuk Hakları koordinatörleri Dilara Özdemir ve Ali Ender Aygün, 25. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ni okudu, daha sonra bildiriyi Kurtulmuş'a takdim etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Türkiye demokrasisinin merkezi, milli iradenin tecelligahı TBMM'de çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecekte ülke yönetiminde bugünün çocuklarının yer alacağını, millete ve insanlığa hizmet etme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Ulusal Çocuk Forumu ile önemli bir çalışmanın ortaya konulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, "Büyük bir emeğin sonucu olarak hazırlanan bu 25 maddelik bildirgenin, Türkiye'de çocuk haklarıyla ilgili bundan sonraki süreçte yapılacaklar konusunda ışık tutacağına inanıyorum. TBMM, bu konuda gerekli adımların atılması için önayak olacaktır, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların haklarının genişletilmesi ve çocuklara verilecek hizmetlerde önayak olarak çocuklarla ilgili fevkalade önemli aktif çalışmalara imza attığını vurgulayan Kurtulmuş, aynı şekilde TBMM'de de komisyonlar aracılığıyla çocuk haklarıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Türkiye'de, çocuk hakları konusunda birçok ülkeden çok daha ileri adımlar atıldığına işaret eden Kurtulmuş, bu konuda daha kuvvetli hizmetler yapılmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, 25. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ni desteklediğini ve bu bildirideki tekliflerin, hem merkezi hükümet hem yerel yönetimler tarafından desteklenerek uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

"Topyekun insanlık olarak ortak mücadele etmemiz gereken bir tablo"

Dünyanın geleceğinin çocuklar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaşadığımız dönemde maalesef çocuklarla ilgili çok iç açıcı tabloyla karşı karşıya değiliz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, katliamlar yaşanıyor. İsrail hükümetinin Filistin halkına ve çocuklarına karşı soykırım boyutlarına varan bu büyük insanlık suçları, her şeyden evvel korunması, üzerine titizlikle yaklaşılması gereken çocuklarımızın günümüz dünyasında korunmasız halde olduğunu gösteren en acı örneklerden birisidir. Ayrıca bugün dünyada milyonlarla ifade edilen ve her yıl uluslararası kuruluşların raporlarıyla bu sayının arttığını gördüğümüz çocuk savaşçılar meselesi, çocuklarla ilgili alandaki en yürek burkan, en çok üzüldüğümüz konulardan birisidir. Yine benzer şekilde her yıl istatistiklerde düzelme yerine kötüleşmelere şahit olduğumuz yeterli gıda ve temiz suya ulaşım imkanının karşılanmadığı yüz milyonlarla ifade edilen bir çocuk kitlesinden bahsediyoruz. Aynı şekilde dünyada eğitim imkanlarına ulaşamayan çok sayıda çocuk olduğunu; dünyada gerilimler, göçler, savaşlar, işgaller dolayısıyla tek başına kalmış büyük bir çocuk kitlesinin var olduğunu biliyoruz. Bütün bunların hepsi, sadece bir tek ülkenin, sadece bir tek hükümetin başa çıkabileceği sorun değildir; topyekun insanlık olarak ortak mücadele etmemiz ve süratle buradan kurtulmamız gereken bir tablodur. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Türkiye'deki çocukların kötülüklerden, yanlışlıklardan korunması için devlet olarak üzerlerine düşenleri yerine getirmekle sorumlu olduklarına işaret eden Kurtulmuş, "Burada en ufak bir eksikliğin, hatanın olmaması gerektiği hepimizin kabul edeceği bir gerçektir. Başta bağımlılık ve insanların eliyle gelen zararlar olmak üzere bu zararlardan, kötülüklerden, çocuk istismarından korunabilecek bütün tedbirlerin alınması; bunu da bir insanlık meselesi olarak, Türkiye'nin bütün kurumlarının siyaset üstü bir mesele olarak ortaya koyması gerekir." değerlendirmelerinde bulundu.

Çocukların geliştirilmesinin önemine de dikkati çeken Kurtulmuş, "Burada hem eğitim sürelerinin hem eğitim kalitesinin artırılması hem de gençlerimizin ufku açık, dünyayı tanıyan, kendi medeniyetini, kültürünü bilen, aydınlık zihinli insanlar olarak yetiştirilmesi için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Türkiye'nin de dünyanın da geleceği sizlersiniz." dedi.

"En değerli miras, çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmaktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Çocuk Forumu buluşmalarını çeyrek asırdır sürdürdüklerini ve bununla gurur duyduklarını belirtti.

25 yıl boyunca binlerce çocuğun bu platformda deneyimlerini paylaştığını ve kendi gelecekleri için söz sahibi olma fırsatı bulduğunu dile getiren Göktaş, 25. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında 3 günlük yoğun çalışmanın ardından bir bildirge hazırlandığını belirtti.

Hazırlanan bildirgeyi sunmak üzere TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Çocuklarımız 3 gün boyunca kendi haklarına, geleceklerine, isteklerine, güncel hayatlarındaki beklentilerine yönelik yoğun istişarelerde bulundular." diye konuştu.

Çocukların kendilerini ilgilendiren alanlarda, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamanın, politika yapıcılar olarak en temel vazifelerinden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizim için en değerli miras, hiç şüphesiz çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmaktır. Fakat bugün dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar; savaş, çatışma, yoksullukla mücadele etmek zorunda kalıyor. En temel haklarından mahrum bir şekilde, umut dolu bir geleceğin hayalini bile kuramaz hale geliyor. Bu acıların hiçbirinin sorumlusu olmayan, masumiyetin sembolü olan çocukların barış ortamına kavuşturulması, bugün acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun, çocukların yaşam hakkının kayıtsız şartsız garanti altına alınması için açık bir çağrıda bulunuyoruz. Bugün bir kez daha İsrail'in insanlık dışı saldırılarını durdurması, Gazzeli çocukların maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucularını, somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de yer aldı.