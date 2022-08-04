Son dakika haberleri... Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı Açıklaması

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ndeki yangına ilişkin mesaj yayımlayarak yangının söndürülmesi için çalışan herkese teşekkür etti.

Patrik Bartholomeos, mesajında, Rum cemaatinin yangından dolayı büyük üzüntü yaşadığını bildirdi.

Huzurevinin yaşlılar için hizmet veren en önemli hayır kurumlarından olduğunu dile getiren Bartholomeos, "Can kaybı yaşanmamasından dolayı Yüce Rabb'e şükrediyor, devlet ve belediye yetkililerinin yanı sıra itfaiye görevlilerine, huzurevi ve hastane çalışanları ile yangını söndürmek ve huzurevi sakinlerini kurtarmak için gönüllü olarak çaba gösteren herkese teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yangında can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu vurgulayan Patrik Bartholomeos şunları kaydetti:

"Bu zor zamanda yardımlarını sunan ve meydana gelen zararların giderilmesinde bize destek olmaya hazır olduğunu beyan eden herkese tekrar yürekten şükranlarımızı sunarız. Gösterdikleri ilgiden ve hepsinden önemlisi yanımızda olmalarından ötürü memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Tanrı onları korusun."